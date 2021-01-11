Dezenfektan çeşmeleri kırsal mahallelerde

Korona virüsü salgını ile mücadelesini dört koldan aralıksız sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda merkez mahallelerde başlattığı Dezenfektan Çeşmesi uygulamasını kırsal mahallelere genişletiyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliği ile geliştirilen proje kapsamında, Üniversite tarafından üretilen yer ve yüzey dezenfektanları, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde imal edilen ve belirli noktalara yerleştirilen Dezenfektan Çeşmeleri aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Aralık ayında merkez mahallelerde başlayan proje kapsamında nüfus yoğunluğunun fazla olduğu mahallelere yerleştirilen dezenfektan çeşmeleri ile vatandaşların ev ve iş yerlerinde kullanabilecekleri yer ve yüzey dezenfektanlarına ulaşması mümkün hale gelmişti. Kapsamı genişletilen proje ile Karacakılavuz, Banarlı, Kumbağ ve Barbaros Mahallelerine dezenfektan çeşmesi yerleştirildi.

Ayrıca gelen talep üzerine Kapaklı, Hayrabolu ve Marmara Ereğlisi ilçelerine de çeşmelerin gönderildiği ve vatandaşların kullanımına sunulduğu ifade edildi.

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