Yollar göle döndü, otomobil suya gömüldü

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Tekirdağ'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle İstanbulÇanakkale yolu bir süre trafiğe kapandı. Suya gömülen bir otomobil arıza yaparken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde Malkara ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu. İstanbul'dan Çanakkale, Çanakkale'den İstanbul yönüne giden sürücüler zor anlar yaşadı. D110 karayolunun Malkara ilçe girişi göle döndü. Suya gömülen bir otomobil arıza yaptı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

30 dakika süren yağış sonrası yollarda hasar meydana geldi. Ekipler, yağış boyunca bölgede devriye gezdi.

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