Çorlu’da 21 bin haneye 21 milyon destek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin pandemi dönemi nedeniyle Çorlu’da toplamda 21 bin967 haneye 21 milyon 575 bin 232 TL’lik nakdi yardımda bulunulduğunu kaydetti.

Çorlu’da pandemi döneminde yapılan sosyal yardımlarla ilgili olarak bilgiler veren AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin, “Yaklaşık 1 yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta seferberlik halinde mücadele ettiğimiz Koronavirüs (Covid19) vakası ile ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız Pandemi Sosyal Destek Programı Yardımları kapsamında Çorlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığı ile etkin çalışmalar gerçekleştirdi. ,İlçemizde ihtiyaç sahipleri için belediye, ticaret ve sanayi odası, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları ile işadamlarının katkıları da oldu” dedi.

26 Mart 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayan 9 aylık dönemdeki pandemi dönemi çalışmaları ve yapılan yardımların miktarlarına ilişkin olarak da bilgiler veren Keskin, “1. Fazda bin 627 haneye hane başına bin TL 2. fazda bin 988 haneye hane başına bin TL, 3. faz pandemi yardımlarında 7 bin 700 haneye hane başına bin TL, Biz Bize Yeteriz kampanyası kapsamında toplamda 5 bin 849 haneye hane başına bin TL, diğer kuruluşların yardımları kapsamında bin 712 haneye hane başına bin TL olmak üzere toplamda 18 milyon 876 bin TL nakdi yardım yapıldı. Ayrıca Çorlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bütçesinden 3 bin 91 haneye toplam 2 milyon 699 bin 232 TL yardım gerçekleştirildi. Bununla beraber sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından Çorlu SYDV’ye yapılan yardımlar kapsamında 2 bin 731 gıda paketi, 16 bin 550 TL’lik alışveriş kartı, 75 adet temizlik paketi, bin 120 adet ekmek dağıtımı tamamlandı. Vefa Grubu paydaşları tarafından da 14 bin 475 adet gıda kolisi vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Vefa Grubu çalışmaları dahilinde 5 bin 398 vatandaşımızın alışveriş ihtiyacı, 3 bin 609 vatandaşımızın ilaç temini, 3 bin 265 vatandaşımızın da maaş çekimi tamamlanarak ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca Cumhurbaşkanımız tarafından gönderilen 21 bin adet hijyen paketi kolonya ve maske 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza Çorlu SYDV ekipleri tarafından ulaştırıldı” diye konuştu.

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