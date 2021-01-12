1,5 ay süren takiple yakalanan şüphelilerin kablo hırsızlığı kamerada

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, telefon hatlarının kablolarını çalan ve 1,5 aylık takiple Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı. Kablo hırsızlığı, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde, telefon hatlarının kablolarının çalınması üzerine JASAT, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alarak, çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kablo hırsızlığı şüphelilerinin S.Ç. ile B.M., olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yakaladığı S.Ç. ile B.M.'nin, yapılan incelemede, 14 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıyan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-01-12 13:10:26



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