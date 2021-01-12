Sahte gazeteci kimliğiyle yakalandı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ve bir şahsın üzerinde sahte gazeteci kimliği ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında Çorlu İlçesinde bir araç ve araç içerisinde bulunan şahısların üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, net 28.5 gram uyuşturucu maddelerden Kokain maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak dolandırıcılık suçundan da aranma kaydı bulunan S.A. isimli şahsın üzerinden sahte gazeteci kimliği çıktı. Şahsa resmi belge sahtecilik suçundan işlem yapıldı. S.A. uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

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