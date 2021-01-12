Yasaktan kaçıp dernekte böyle yakalandılar: 44 bin 100 TL ceza Tuvaletten açılan gizli kapı onları ele verdi

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir dernekte yapılan denetimlerde 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza kesildi.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde Covid19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ve sokağa çıkma yasağına yönelik polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ilçede bulunan bir dernek kontrol edildi. Polis ekipleri denetimlerinde tuvaletten açılan gizli bir kapı ile dernek lokali gibi faaliyet gösterdiği tespit edilerek içeride 14 kişi olduğu belirlendi. Dernek Lokali işletmecisi olmak üzere toplam 14 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 44 bin 100 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca faaliyet gösterdiği tespit edilen dernekte tütün veya tütün mamulleri tüketilmesi ve faaliyette olmaması gerekirken faaliyette bulunması nedeniyle, Sivil Toplum Şefliğine gerekli bildirimler yapıldı.

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