Yanan evi baştan sona yenilendi

Ergene İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde evinde yangın çıkan vatandaşın mağduriyetini gidermek için Ergene Belediyesi vatandaşa destek oldu. Ergene Belediyesi ekipleri, vatandaşın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için gerekli ihtiyaçlarını gidererek evde tadilat çalışmalarını tamamladı ve evi baştan aşağı yeniledi.

Ergene Belediyesi ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesinde evi yanan vatandaşın yardımına Ergene Belediyesi koştu. Yanan evde Ergene Belediyesi ekipleri bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yaparak evi temizledi ve tekrar yaşanılabilir bir hale getirdi.



“Ergene’de kimse yalnız değil”

Sevgi Kenti Ergene’de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene’de başı ağrıyandan da dişi ağrıyandan da biz sorumluyuz. Cumhuriyet mahallemizde evinde yangın çıkan vatandaşımıza yardım elimizi uzatarak kendisini yalnız bırakmadık. Ergene belediyesi olarak bizler her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Belediyemiz öncelikle evde hasar tespitinde bulundu. Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından tadilat ve onarım çalışmaları yapıldı. Yanan evimiz baştan aşağı yenilenerek vatandaşımıza teslim edildi” dedi.

Başkan Yüksel, "Ergene’de bizler büyük bir aileyiz. İhtiyaç sahibi tüm ailelerimize yardım elimizi uzatıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, vatanını en çok Seven Görevini En İyi Yapandır sözünü rehber edinerek ilçemize, halkımıza en iyi şekilde hizmet ediyoruz. Sosyal Belediyeciliği her zaman ön plana çıkararak insan odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sevgi Kenti Ergenemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

