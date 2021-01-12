Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, uyuşturucu ile yakalandı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde doladırıcılık suçundan aranan S.A., 28.5 gram kokain ile yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Çorlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 28.5 gram kokain ele geçirildi. Sürücü S.A.'nın üzerinde ise sahte basın kartı bulundu. Dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşılan şüpheli, sorguya alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-01-12 15:36:33



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