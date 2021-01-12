Tekirdağ'da sağanak etkili olmaya başladı

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede etkisini gösteren sağanakta rögarlar tıkanırken cadde ve sokaklar suyla doldu. Su dolu caddelerde zaman zaman trafik durma noktasına gelirken sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş merkezleri ve duraklara sığındı. Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri ise belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2021-01-12 18:47:49



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