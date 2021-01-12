Tekirdağ’da sağanak yağış: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Tekirdağ'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle İstanbulÇanakkale yolunda ulaşım aksadı. Suyla kaplı zeminde araçlar arıza yaparken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış bugün de Malkara kent merkezinde etkili oldu. Sokaklar göle dönerken, yola çıkan bazı araçlar arıza yaptı. Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde de bir apartmanın çatı katını su bastı. Biriken yağmur suyu apartman merdivenlerinden tahliye edildi. D110 karayolunun Malkara ilçe girişi göle döndü. Yoğun su birikintisinden geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.



“Özlemle beklediğimiz yağışlara kavuştuk”

Yağmura tezgahında yakalanan Rıdvan Ihlamur, “Ne yağdı mübarek, sanki gök delindi” derken Mümin Lütfüoğlu ise, “Çok şükür özlemle beklediğimiz yağışlara kavuştuk. Özellikle çiftçilere ve ihtiyacı tüm canlılara hayırlı olsun” dedi.



Şarköy’de dolu yağışı

Öte yandan Şarköy’ün Gölcük Mahallesi’nde de dolu yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Gölcük sakinlerinden Deniz Karademir, dolu yağışının 5 dakika boyunca etkili olduğunu ifade etti.

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