Gönül Elçileri yeni yılda da taksici esnafının yanında

Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Elçileri projesi ile esnafın yanında yer almaya devam ediyor. Proje kapsamında ilçede bulunan tüm taksi duraklarına yeni yıl ziyaretleri gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Gönül Elçileri projesi doğrultusunda oluşturulan ekipler, taksici esnafına yeni yıl ziyaretleri gerçekleştirerek Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yeni yıl tebrik mesajını ilettiler. Ekipler ayrıca taksicilere içinde araç telefon sepeti, telefontablet tutacağı, kupa bardak, not defteri, araç kokusu, korona virüsü salgını ile ilgili bilgilendirme broşürü ve Süleymanpaşa Belediyesi bülteni bulunan yeni yıl hediyelerini de takdim ettiler. Taksicilerin sorun ve taleplerini dinleyen Gönül Elçileri, talepleri ilgili birimlere iletmek üzere not ettiler.



“Taksicilerimizin her zaman yanındayız”

Taksici esnafından takdir toplayan ziyaretler ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Biz göreve geldiğimizde gönül belediyeciliği hizmet anlayışımızı Süleymanpaşa’mızın her karışında hissettireceğimizi dile getirmiş, gerçekleştireceğimiz hizmetlerle gönüllere gireceğimizi ifade etmiştik. Hamdolsun, geldiğimiz nokta itibariyle her kesimden vatandaşımızı kucaklayan bir anlayışla şehrimize hizmet ediyoruz. Özellikle salgın döneminde zor şartlar altında evine helal lokma götürmeye çalışan esnafımızın her an yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm pasajlarımızı, dükkanlarımızı özel ekiplerimizle dezenfekte ediyoruz, ilçemizin her yerine yerleştirdiğimiz dezenfektan çeşmeleri ile esnafımızın ve vatandaşlarımızın yaşadıkları alanlarda hijyeni sağlamalarına katkıda bulunuyoruz, düzenli olarak tüm esnafımızı Gönül Elçilerimizle ziyaret ederek hal hatır soruyor, taleplerini değerlendiriyoruz. Bu kapsamda ilk günlerini yaşadığımız yeni yılda, ekiplerimiz ilçemizde hizmet veren taksici esnafımıza da ziyarette bulunarak yeni yıl dileklerimizi paylaştılar. Taksiciler bir toplumun gelişmişlik düzeyini tespit edebilmek için önemli bir göstergedir. Hizmet sektörünün en önemli basamaklarından biri olarak hem can taşıyan, hem de esnaflığın gereklerini yerine getirme sorumluluğuyla çalışan taksici esnafımıza, yeni yılda sağlıklı, güvenli ve bol kazançlı mesailer diliyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak her vatandaşımızın, her esnafımızın olduğu gibi taksicilerimizin de her zaman yanındayız” dedi.

