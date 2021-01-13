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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerkezköy'de ölümler yüzde 38 arttı

İHA

Çerkezköy'de ölümler yüzde 38 arttı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçe Nüfus Müdürlüğü tarafından alınan istatistiki bilgilere göre, 2020 yılı ölüm oranları 2019 yılına göre yüzde 38 artış gösterirken, son bir yılda ölüm oranları bin 206 olarak kayıtlara geçti.
Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü 2020 yılında 52 bin 971 işlem gerçekleştirdi. Bir yıl içinde 3 bin 192 çocuk hayata gözlerini açarken, 2019 yılında 872 olan ölüm sayısı ise, 2020 yılında bin 206 olduğu kaydedildi. Çerkezköy nüfusu her yıl ortalama yüzde 10 civarında artarken, ölüm artış oranının yüzde 38 olması, bu artışın korona virüsten kaynaklı olup olmadığı konusu ise netlik kazanmadı.

440 çift boşandı
2020 yılında 3 bin 192 çocuğun hayata göçlerini açarken, yıl içinde 133 yabancı doğum gerçekleşti. 13 yabancı olmak üzere toplam bin 206 ölüm gerçekleşti. Geçen yılın istatistiklerine göre ölümler 334 kişi arttı. Öte yandan ilçede bin 63 evlenme, 25 yabancı evlenme, 440 boşanma, 7 noter, 62 kayıt düzeltme, 14 bin 773 adres beyanı, 2 bin 498 ise nüfus kayıt örneği işlemi yapıldı. Yıl içerisinde 20 bin 313 vatandaşın kimlik kartı işlemi gerçekleştirilirken, 3 aile cüzdanı, 4 mavi kart kimliği işlemi yapıldı. Toplam 5 bin 240 vatandaşa ise, sürücü belgesi verildi. Bin 313 vatandaş pasaport çıkartırken, 46 tanıma, 7 soybağı, 1 evlat edinme, 6 vatandaşlık, 2 bin 605 yerleşim yeri belgesi, 34 alt üst soy listesi işlemi yapıldı.

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