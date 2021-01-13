Süleymanpaşa’da hava kirliliğine geçit yok

Süleymanpaşa Belediyesi, hava kirliliğine karşı gelen şikayetleri değerlendirerek denetimler gerçekleştiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi ya da Çağrı Merkezi’ne iletilen çevre kirliliği ile ilgili her türlü şikayeti titizlikle değerlendirerek ilçe genelinde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimler, çevre mühendisi nezaretinde ve zabıta ekiplerinin kontrolünde yapılırken, plastik, kumaş gibi yakılması uygun olmayan malzemeleri kalorifer kazanlarında yakarak hava kirliliğine neden olanlara gerekli uyarılarda bulunuluyor ve tekrarı halinde çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalınabileceği hatırlatılıyor.



Çevre bilinci vurgusu yapılıyor

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimler esnasında bu şehirde hep birlikte yaşadığımızın altı çizilerek çevre bilincinin oluşturulabilmesinin önemine vurgu yapıldı. Denetimlerin özellikle kış ayları boyunca sıklaştırılarak devam edeceği belirtilerek vatandaşların hava kirliliğine sebebiyet verecek maddeleri yakıt olarak kullanmaktan kaçınmaları uyarısında bulunuldu.

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