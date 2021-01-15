Buzda kayan otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil, metrelerce yüksekten bir evin bahçesine daldı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malkara Keşan yolu üzeri Haliç mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden Hasan Cömert (27) yönetimindeki 59 LU 140 plakalı otomobil, buzlanma sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.



Yüksekten düşen araç hurdaya döndü

Metrelerce yüksekten bir evin bahçesine düşen otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası yaralanan sürücü Hasan Cömert ve araçta yolcu olarak bulunan Metin Kılıç (30), olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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