Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)

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İL MERKEZİNİN YÜKSEK KESİMLERİNDE DE BAŞLADI

Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezinin yüksek kesimleri, Hayrabolu-Tekirdağ yolu, TekirdağMalkara yolu ve ilçelerinde etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu kentte, kar yağışının yanı sıra tipi de etkisini göstermeye başladı. Malkara karayolu üzerindeki Bağlar rampası mevkisinde kar ve tipi nedeniyle oluşacak olası aksaklıklara karşı, karayolları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri hazır bekletiliyor.

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal mahallelere ulaşımın aksamaması için de Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri hazırlıklarını tamamladı. Kent merkezine bağlanan karayolların kapanma ihtimaline karşı ekipler hazır bekletiliyor.Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-01-16 18:10:34



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