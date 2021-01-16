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Tekirdağ’da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı Ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu

İHA

Tekirdağ’da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı Ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Saray ilçesinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Tekirdağ’ın Saray İlçesinde de etkisini gösteren kar yağışı sonrası karın kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar, ilçe merkezinde de etkili olurken, ilçenin yakınlarında bulunan Güngörmez Ormanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışı yolda bulunan sürücülere de zor anlar yaşattı. Kar yağışına karşılık kar küreme araçları yollarda çalışma gerçekleştirdi. Kentte kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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