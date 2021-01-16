Tekirdağ’da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı Ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Saray ilçesinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Tekirdağ’ın Saray İlçesinde de etkisini gösteren kar yağışı sonrası karın kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar, ilçe merkezinde de etkili olurken, ilçenin yakınlarında bulunan Güngörmez Ormanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışı yolda bulunan sürücülere de zor anlar yaşattı. Kar yağışına karşılık kar küreme araçları yollarda çalışma gerçekleştirdi. Kentte kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

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