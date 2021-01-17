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Tekirdağ'da karın keyfini çıkardılar

DHA

Tekirdağ'da karın keyfini çıkardılar


Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),(DHA)  TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde etkili olan kar yağışının keyfini aileleriyle birlikte kar topu oynayıp, kardan adam yapan çocuklar çıkardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de hayvanlar için ormanlık alana yem bıraktı.Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde dün ve bugün kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü Saray ilçesinin Sefaalan Mahallesi'nde kar ve soğuk hava nedeniyle binaların saçaklarında buzlanma meydana geldi. Zaman zaman yağan karın keyfini ise çocuklar aileleriyle birlikte kar topu oynayarak, kardan adam yaparak çıkardılar. Kar yağışını özlediklerini belirten Eslem Gülümser, "Kar yağmasıyla çok mutlu olduk. Kuzenlerimle birlikte kar topu oynadık, çok güzel oldu. Karı özlemiştik" dedi. Engin Gülümser ise , "Kar yağışı çiftçiler için çok güzel oldu. Tabi mutlu olduk. Kar yağdı yeğenlerimle birlikte kar topu oynadık ve keyfini çıkardık" diye konuştu.Karayolları ekipleri de kar yağışının etkili olduğu karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışmasında bulundu.YABAN HAYATI İÇİN YEM BIRAKILDISaray ilçesinin kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği ormanlık alandaki yaban hayvanlarının aç kalmaması için yem bırakıldı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, karaca ve kanatlı yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 100 kilogram buğday, arpa ve 100 kilogram yonca balyası ile yemleme çalışması yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Saray Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY
2021-01-17 16:03:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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