Gıda denetimcileri toplandı

2020 yılı gıda denetimleri ve anahtar performans değerlendirme toplantısı ile 2021 yılı gıda numune alma programı toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, 11 ilçeden gelen gıda kontrol görevlileri ile gerçekleştirilen 2020 yılı gıda denetimleri, anahtar performans hedefleri, gerçekleşme oranları değerlendirme ve 2021 yılı için belirlenecek olan hedeflerle ilgili yapılacak iş ile işlemlerle dair bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, toplantıda yaptığı açıklamada, “Pandemi süresince 2020 yılında gıdalarımızın artan önemi görülmüş, halk sağlığın korunmasında gıdaların da büyük bir rolünün olduğunu anlaşılmıştır. Tekirdağ İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak geçen yıl büyük özveriyle gerçekleştirdiğiniz gıda denetim ve kontrollerin yanı sıra maske, mesafe, temizlik konularında da kontroller gerçekleştirdiniz. Bu yılda siz gıda kontrol görevlilerimizin denetimleri aynı özveriyle gerçekleştireceğinden hiç şüphem yok. Bu hassas ve titizlikle sürdürülmesi gereken bir görev olup, siz gıda kontrol görevlilerimizin üstlendiği bu önemli görevde elinizden gelenin en iyisi yapacağınıza eminim. 2021 yılı için hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Toplantıda aynı zamanda 2021 yılı gıda numune alma programı kapsamında bilgilendirme yapıldı.

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