(Özel) Araç sahipleri dikkat! Bu uyarı çok önemli Oto tamir ustalarından araç sahiplerine önemli uyarı "Aracınızın kış bakımlarını aksatmayın"

Oto tamir ustaları araç sahiplerinin kış aylarında motor soğutma sistemi ve sıvısına ekstra dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Soğuk kış aylarında araçların kış bakımlarını düzenli yaptırmak gerekiyor. Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesinde konuyla ilgili araç sahiplerini uyaran oto tamir ustası Hakan Uzun, antifirizin önemine dikkat çekti.

Motorun uygun çalışma ısısına ulaşması ve bu ısıyı koruması için sağlıklı bir soğutma sistemi ile soğutma sıvısına ihtiyaç duyduğunu belirten Uzun, sistematik bakım ve kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.



“Antifiriz muhakkak yenilenmeli”

Özellikle antifirizin her kış değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Uzun, “Bazı araçlar soğuk havalarda donduğundan dolayı su tertibatı buz tutabiliyor. Bu durum da termostatlarını patlatıyor. Müşterilerimizi bu konuda uyarıyoruz. Buzdan kaynaklı çok büyük arızalar meydana geliyor. Bu arızalardan en büyüğü blok patlatması. Buna engel olmak için antifirizin muhakkak yenilenmesi gerekiyor. Antifiriz bakımını ihmal eden müşterilerimizde ciddi sıkıntılar meydana geldi. Şu anda da dükkanımızın önünde yaklaşık 10 tane aracımız var bu durum kaynaklı. Hepsi de kurtarıcı ile geldiler. Bu tür bir olay yaşamak istemiyorsanız kış bakımlarınızı muhakkak yaptırın” dedi.



“Her kış antifirizin değişmesi gerekiyor”

Antifirizin her kış değişmesi gerektiğini söyleyen Uzun, “Antifiriz bilinçsiz kullanılıyor. Sürücüler 1 defa antifiriz koyuyor ve 23 sene gider diyorlar. Böyle bir şey yok. Her kış mevsiminde araçların antifirizinin değişmesi gerekiyor. Yazın buharlaşmadan dolayı su eksiltmesi oluyor ve üzerine su ekleniyor. Bu da antifirizin derecesini düşürüyor. Derecesi düşen antifiriz 10’larda donabiliyor. Bizim araç sahiplerinden ricamız her kış araçlarının antifirizini değiştirmeleridir” ifadelerini kullandı.

