Motosikletlinin, çarptığı otomobilin üzerinden uçtuğu anlar kamerada

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde ara sokaktan yola çıkan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü B.S., otomobilin üzerinden uçarak yere düştü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Muratlı'nın Kurtpınar Mahallesi'nde, geçen yıl 30 Aralık´ta meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. B.S.'nin kullandığı motosiklet, ara yoldan çıkan T.C.'nin kullandığı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin üzerinden metrelerce havaya uçtu. Çarptığı otomobilin üzerinden uçarak, diğer tarafa düşen B.S., yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.S.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-01-19 17:36:07



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