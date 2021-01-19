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650 yıllık İncil'i, alıcı kılığındaki jandarmaya 3 milyon dolara satmak istediler

DHA

650 yıllık İncil'i, alıcı kılığındaki jandarmaya 3 milyon dolara satmak istediler


Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ ,(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 650 yıllık olduğu belirtilen ceylan derisi üzerine işlemeli İncil'i, alıcı kılığına giren jandarmaya 3 milyon dolara satmak isteyen 4 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede M.D. K.T. N.E. M.D.'nin elinde 650 yıllık olduğu belirtilen ve ceylan derisi üzerine işlemeli İncil bulunduğu ve satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı. Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin İncil´i 3 milyon dolara satacağını belirleyip, alıcı kılığına girerek, şüphelilerle buluştu. Buluşmada tarihi İncil'i 3 milyon dolara alıcı kılığındaki jandarma ekiplerine satmak isteyen M.D. K.T. N.E. ve M.D., operasyonla yakalandı. 
Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2021-01-19 18:33:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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