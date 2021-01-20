Evden eşya çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

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Tekirdağ’da bir evden eşya çalan hırsızlar, polisin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Cuma günü bir evden yaklaşık 15 bin lira değerinde eşyanın çalınması üzerine harekete geçen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının faillerinin F.Ş. ve A.Ö. olduğunu tespit ettiler. 2 zanlının polis ekipleri tarafından yakalanmasının ardından yapılan sorgularında verdikleri ifadeler doğrultusunda çaldıkları eşyalar bulunarak sahibine teslim edildi. 2 zanlı, emniyetteki işlemelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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