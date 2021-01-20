Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve araçta bulunan şahısların üzerinde arama yapıldı. Aramalarda fişeklenmemiş halde daralı ağırlığı 2.5 gram olan eroin maddesi, 23 fişek eroin, 2 fişek sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 4 adet reçeteye tabi hap ve kilitli poşet içerisinde uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan lastik tokalar ele geçirildi. Araçta bulunan B.T. ve H.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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