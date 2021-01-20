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Tekirdağlı balıkçılar, İğneada'da 200 ton hamsi yakaladı

DHA

Tekirdağlı balıkçılar, İğneada'da 200 ton hamsi yakaladı


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'dan gittikleri Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçılar, yaklaşık 200 ton hamsi yakaladı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar, yasak bölge dışında kalan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İneada bölgesi açıklarında avlandı. Tekirdağ'dan bölgeye giderek avlanan balıkçılardan Eyüp Yiğiter, yaklaşık 200 ton hamsi avladıklarını söyledi. Kasalarla doldurdukları hamsileri kıyıya getirip, 14 kilo gelen bir kasa hamsiyi 80 liradan sattıklarını söyledi.
Balıkçı Yiğiter, Rusya'da suların soğuması ile Bulgaristan üzerinden İğneada'ya gelen hamsi sürülerinin yakalandığını belirterek,  Karadeniz'de hamsi avının yasaklanmasından sonra, hamsi fiyatları çok artmıştı. Bugün bereketli bir av oldu, vatandaşımız ucuz hamsi yiyebilecek" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-01-20 13:35:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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