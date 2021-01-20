Bu ilçede 6 yeni mahalle kuruldu, seçimler 7 Mart’ta yapılacak

Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından alınan kararla günden güne genişleyen ilçede vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı şekilde cevap verebilmek için 6 yeni mahalle oluşturuldu. Yeni kurulan mahallelerde muhtarlık seçimleri 7 Mart’ta yapılacak.

Altınova ve Barbaros mahalleleri arasında Topağaç Mahallesi, Hürriyet Mahallesi’nin deniz tarafında Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi’nin Atatürk Bulvarı altında kalan bölümü ile Altınova Mahallesi’nin üst kısımlarında Vatan Mahallesi, Çevre Yolu’nun Şehir Hastanesi tarafında İstiklal Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi’nin Çiftlikönü mevkii olarak bilinen kısmında Çiftlikönü Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi ile Çevre Yolu arasında kalan kısımla Çiftlikönü Mahallesi arasındaki bölgede ise Atatürk Mahallesi kuruldu.

Yeni kurulan mahalleler ile Süleymanpaşa merkez mahallelerinin sayısı 20’ye yükselirken, yeni mahallelerde 7 Mart 2021 Pazar günü muhtarlık seçimleri yapılacak. Yeni mahallelerde ikamet eden ve muhtarlık seçimlerinde oy kullanacak olan seçmenler için hâlihazırda bağlı bulundukları mahallelerin muhtarlıklarında seçmen listelerinin askıya çıkarıldığı, 15 gün boyunca askıda kalacağı ve seçmenlerin kendi isimlerini kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.



Yüksel muhtarlara bilgilendirmede bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya’nın da katıldığı toplantıda merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek seçim bölgeleri ile ilgili değerlendirme ve fikir alışverişinde bulundu. Başkan Yüksel ve Kaymakam Kaya’nın yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük'ün de iştirak ettiği toplantıda yeni kurulan mahallelerle ilgili muhtarlara bilgilendirmede bulunan Yüksel, altı mahallenin Süleymanpaşa’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

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