Ergene Belediyesi araç sayısını iki katına çıkardı

Henüz yeni kurulan bir belediye olmasına karşın var gücüyle çalışan Ergene Belediyesi, 6 yıl gibi kısa bir sürede hizmet araç sayısını iki katına çıkardı.

2014 yılında kurulan Ergene Belediyesi, 6 yıl gibi kısa bir sürede hizmet araç sayısını iki katına çıkardı. 2014 yılında elinde bulunan az sayıda hizmet aracı ile Ergene’deki sorunları bir bir çözüme kavuşturan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hizmetlerinin yanı sıra belediyenin araç sayısını da iki katına çıkardı. Başkan Yüksel, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışıyla Ergene halkına zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla hayata geçirmiş olduğu projeleri ile Ergene’yi diğer belediyelerin bir adım önüne taşıdı.

Başkan Yüksel, “Halkımızın ihtiyaçlarına anında cevap vermek, onlar için daha hızlı ve kaliteli hizmetler üretebilmek adına araç filomuzu belediyemizin kurulmuş olduğu yıldan itibaren bu zamana kadar olan süre zarfında iki katına çıkardık. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüze, Fen İşleri Müdürlüğümüze, Kültür İşleri Müdürlüğümüze, Zabıta Müdürlüğümüze, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze ve diğer müdürlüklerimize yeni araçlar kazandırdık. Belediye bünyemize kazandırmış olduğumuz yeni araçlarımız ile halkımıza daha hızlı ve daha sağlıklı hizmet ediyoruz. Amacı sadece ve sadece halkına hizmet etmek olan Ergene Belediyesi tüm gücüyle vatandaşları için çalışmaya devam etmektedir” dedi.



“Halkımız her zaman her şeyin en iyisine layık”

Başkan Yüksel, “Belediyemizin kurulmuş olduğu ilk senelerde yaşadığımız sorunları yükselen hizmet araç sayılarımız ile artık ortadan kaldırdık. Halkımızın ihtiyaçlarına anında cevap vermek, onlar için daha hızlı ve kaliteli hizmet üretebilmek adına hizmet araçlarımızın sayısını yükselttik. Fen İşleri Müdürlüğümüze kazandırmış olduğumuz araçlarımız ile Ergene halkının kanayan yarası olan alt yapı ve üst yapı sorunlarını ortadan kaldırdık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesine kattığımız yeni çöp kamyonları ve su tankeri ile daha temiz bir Ergene sloganı ile tüm mahallelerimize hizmet veriyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere almış olduğumuz sevgi aracı, sağlık ambulansı araçlarımız ile vatandaşlarımızı evlerinden alarak bölge hastanelerimize ücretsiz bir şekilde tedavileri yapılmak üzere kullanmaktayız. Kısacası Ergene Belediyesinde iki katına çıkarmış olduğumuz tüm hizmet araçlarımızı halkımızın yararına en iyi şekilde kullanmaktayız. Ergene'de halkımız her zaman her şeyin en iyisine layıktır” dedi.



“2021 yılında da belediyemize yeni araçlar kazandıracağız”

Başkan Yüksel, 2021 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi Ergene Belediyesi araç filosuna yeni araçlar kazandıracaklarını, gece gündüz demeden, dinlenmeden yorulmadan Ergene halkı için çalışacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.