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Vali Yıldırım: "Topraklardan daha fazla ürün almalıyız" Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: “Dünya toprak olarak büyümediğine göre 6 milyar nüfusun aynı toprakta beslenmesi gerekiyor” “Aynı büyüklükteki topraktan daha fazla ürün alma mecburiyeti ortaya çıkıyor”

İHA

Vali Yıldırım: "Topraklardan daha fazla ürün almalıyız" Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: “Dünya toprak olarak büyümediğine göre 6 milyar nüfusun aynı toprakta beslenmesi gerekiyor” “Aynı büyüklükteki topraktan daha fazla ürün alma mecburiyeti ortaya çıkıyor”

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, hızla artan dünyanın nüfusuna dikkat çekerek, aynı büyüklükteki topraktan daha fazla ürün alma mecburiyetinde olduklarını söyledi.
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Tarım Makinaları ve Teknolojileri ArGe ve İnovasyon Merkezi'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra davetliler katıldı. Vali Yıldırım, açılış öncesi yaptığı açıklamada, yüzyıllardır aynı toprak üzerinde dünya nüfusunun sürekli arttığını, dolayısıyla dünya üzerinde bulunan toprakların insanlara yetebilmesi için tarımda ArGe çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Vali Yıldırım, “Şu bir gerçektir. Toprak aynı toprak fakat bu toprak üzerinden faydalanmak isteyen insan sayısı, canlı sayısı gittikçe artıyor. Yani bundan 100 sene önce dünya nüfusu ne kadardı, 300 sene önce ne kadardı, bin sene önce ne kadardı. Bunları şöyle bir hafızamızda tazelersek, gün geçtikçe çok daha fazla hem de aritmetik bir şekilde artarak katlandığını görüyoruz. Bugün dünya üzerinde 6 milyar nüfusun yaşadığı söyleniyor. Dünya toprak olarak büyümediğine göre 6 milyar nüfusun aynı toprakta beslenmesi gerekiyor. O zaman bize ne gerekiyor. Aynı büyüklükteki topraktan daha fazla ürün alma mecburiyeti ortaya çıkıyor. Bunun için teknoloji geliştirmemiz gerekiyor, ArGe çalışmaları yapmamız gerekiyor. Burada yapılan çalışmalarda, ArGe çalışmalarının çok küçük bir kısmı belki ama karınca kararınca teknolojiye katkıda bulunacak, buradaki üretime katkıda bulunacak ve gelecekte daha büyük teknolojilerin icat edilmesi, bulunabilmesi içinde bir zemin teşkil edecek. Bu araştırma enstitüsü bu kadarla kalmayacak. Geçmişte bu kadar değildi, bundan sonrada bu kadarla kalmayacak. Daha da büyüyecek daha da büyük inovasyonlara, daha da büyük ArGe çalışmalarına, tarımda daha büyük teknolojilerin bulunabilmesine, tarımda üretimini artırılabilmesini temin edecek” diye konuştu.
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ise, Tarım Makinaları ArGe ve İnovasyon Merkezi'nin ilkinin Tekirdağ'da kurulduğunu belirterek, “Enstitümüzün bağlı bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında 5 araştırma enstitüsü kurulması planlanan ve ilki enstitümüzde tamamlanan Tarım Makinaları ArGe ve İnovasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmek için toplandık. Tarımda yüksek mekanizasyon ve yetiştiricilik işlemlerinin en doğru şekilde yapılmasına olanak sağlaması nedeni ile günümüzde kaliteli ve yüksek ürün elde edilmesi için bir ön koşul niteliği taşımaktadır. İşgücü ve zaman tasarrufu bakımından sağladığı faydalar, avantajlar hepimizin malumudur. Giderek azalan tarımsal istihdamın adeta bir can simididir tarımsal mekanizasyon. Yüksek mekanizasyon düzeyi ise çok sayıda tarım alet, makina kullanımından ibaret olmayıp doğru makinanın seçilmesi, doğru kullanılması, uygun kalibrasyonu iş ve enerji performanslarının yüksek olmasıyla anılır hale geldi” dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, Tarım Makinaları ve Teknolojileri ArGe ve İnovasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Vali Yıldırım, beraberindekilerle merkez hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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