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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırmızı ışıkta duran sürücüyü vuran cinayet zanlısı tutuklandı

İHA

Kırmızı ışıkta duran sürücüyü vuran cinayet zanlısı tutuklandı

İzmir’de otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü silahla vurduğu iddia edilen şüpheli, 9 ay sonra İstanbul’a kaçarken Tekirdağ’da yakalandı. Husumetlisini alacak verecek yüzünden vurduğunu iddia eden şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2020 Nisan ayında İzmir'in Narlıdere ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, otomobiliyle kırmızı ışıkta duran Oktay Yıldız, kendisine yaklaşan bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. 4 el ateş ederek Yıldız'ı ağır yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Oktay Yıldız, hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şahsın kimliğinin Erdal G. (34) olduğu belirlendi. Keşan'da olduğu ortaya çıkan cinayet şüphelisi Erdal G., içinde bulunduğu hafif ticari araçla kovalamaca sonrası İstanbul istikametine kaçarken Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin Deveci yolu mevkiinde yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan cinayet şüphelisi emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cezaevine gönderildi
Suçunu itiraf eden Erdal G.’nin, aralarında husumet bulunan Oktay Yıldız’ı alacak verecek meselesi yüzünden 4 el ateş ederek vurup kaçtığı öğrenildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan zanlı Erdal G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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