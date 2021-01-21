Soğuk günlerin fedakar işçileri

Kış aylarında günün büyük bölümünü kazan dairesinde toz ve duman içinde geçiren kaloriferciler, zor bir görev üstleniyor.

Malkara ilçesinde kışın soğuk havada gece yarısı işe koyulan ve sabahın erken saatlerinde uyanan kaloriferciler, gün boyu toz ve duman içinde kazanlara kömür atarak vatandaşların ısınmasını sağlıyor.

Sabahın erken saatlerinde uyanan kaloriferciler, kazandaki külleri boşalttıktan sonra taşıdıkları kömürlerle kaloriferi yakıyor. Malkara ilçe merkezinde yaşayan ve mesleğinin zor olduğunu ifade eden kalorifer ateşçisi Barış Pala, sabahın erken saatlerinde kalkarak külü boşalttıktan sonra kazanı yaktığını söyledi.

Bir diğer kalorifer ateşçisi Tamer Ergeç de, “Vatandaşlar uyanmadan kazanı yakmamız lazım. Kışın ortası bizim için daha zor. Ancak geçim derdi, yapacak bir şey yok ama mesleğimi seviyorum. Sevmezsek bu işi yapamayız. Bu zor şartlarda uykumuzu bölerek gelip çalışıyoruz. Vatandaşların evini sıcak bir ortama dönüştürüyoruz. Onlar memnun olduğunda biz de seviniyoruz” diye konuştu.

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