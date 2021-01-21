Tekirdağ’da kaçak elektronik sigara operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak elektronik sigara ve elektronik sigara kitleri ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da durdurulan iki ayrı araçta arama yapan polis ekipleri 880 adet elektronik sigara, 135 adet de elektronik sigara kiti ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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