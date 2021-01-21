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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yüksel ilçe genelinde devam eden çalışmaları denetledi

İHA

Başkan Yüksel ilçe genelinde devam eden çalışmaları denetledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçe genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.
Güne Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek, sahada ve atölyelerde devam eden çalışmaları inceleyerek başlayan Başkan Yüksel, Süleymanpaşa’nın dört bir yanında gerçekleştirilen proje ve hizmetler hakkında Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın’dan bilgi alarak, yapılacakları planladı.
Daha sonra Atatürk Mahallesi’ne geçen Yüksel, 14. sokakta yürütülen yol açma çalışmalarını yerinde değerlendirdi. Fen İşleri Müdürü Taşkın ile birlikte faaliyetleri takip eden Başkan Yüksel, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, ekiplere kolaylıklar diledi.
Ortacami Mahallesi’ne kazandırılan çok amaçlı spor sahası ve futbol sahasının yanında inşası süren prefabrik yapıdaki çalışmaları da inceleyen Yüksel, hızla sona yaklaşan proje kapsamında yürütülecek faaliyetleri yerinde planladı.
Atatürk ve Ortacami Mahallesi’nin ardından Altınova Mahallesi’ne de ziyarette bulunan Yüksel, sahil kesiminde devam eden düzenleme çalışmalarını ve Altınova’ya kazandırılacak olan kapalı pazaryerinin inşa edileceği alanı denetledi. Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Hikmet Mutlu ile birlikte bölgedeki çalışmaları inceleyerek, Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın’dan bilgi aldı.
İlçe genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa’mızın çehresini değiştireceğimiz projelerimizde hızla sona yaklaşıyoruz. Devam eden ve yeni başlayacağımız projelerimizle ilçemizi hak ettiği yere taşımak için çok çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaları da her gün yerinde inceleyerek yatırımlarımıza, dolayısıyla hemşehrilerimizden aldığımız emanete sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

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