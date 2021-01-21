Salgın mücadelesi aralıksız devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yürütürken, diğer yandan da korona virüs salgını ile amansız mücadelesini sürdürüyor.

Sağlık kuruluşları başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamusal alanlar, parklar, camiler, otobüs durakları, resmi kurumlar ve salgın döneminde hizmet vermeye devam eden işyerleri ve dükkanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları ile ilçe genelinde salgın riskinin azaltılması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında, devlet hastaneleri ile vatandaşların işlem yaptığı resmi kurumların girişleri, yoğun caddelerin kaldırımları, pazaryerleri, çöp konteynerleri, çocuk parkları ve tüm kamusal alanlar uzman ekipler tarafından arındırmaya tabi tutuldu.

Süleymanpaşa Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, dezenfeksiyon işlemlerinin salgın tehdidi ortadan kalkana kadar ilçe genelinde aynı titizlik ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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