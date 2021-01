Süleymanpaşa Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 500 lira oldu

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçe Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan ve 650 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 lira oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi ile Hak-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel ve Hizmetİş'e bağlı Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalandı. Belediyede en düşük maaşın 3 bin 500 lira olduğunu söyleyen Başkan Yüksel, çalışanın hakkının verilmesinden yana olduğunu belirtti. Yüksel, "Kim çalışıyorsa çalıştığı kadarını alması gerekiyor adaletli bir şekilde. Yani Cüneyt Yüksel'in adamı diye Ahmet'e bir lira, birisinin adamı diye başkasına 2 lira vermek bizim anlayışımızda yoktur. 2 bin 600 lira maaşla temizlikte çalışan kardeşim hemen hemen aynı ağır işi yapandan belki 200 lira daha düşük maaş alıyordu, başka temizlik işçilerine baktığımızda aynı işi yapan birisi 2 bin 800 lira alıyordu, diğer 2 bin 600 lira alıyordu. Artık bu adaletsizlik ortadan kalktı. Büro personeli 2 bin 600 lira maaş alıyordu, aynı işi yapan büro personeli 3 bin 500 lira maaş alıyordu. Böyle bir şeye gönlünüz razı olur mu? Bizim ilk işimiz adaleti sağlamak oldu" dedi.

'BİZE VERİLEN YETKİYİ SONUNA KADAR KULLANDIK'

Devletin verdiği yetkiyi son raddeye kadar kullandıklarını söyleyen Yüksel, "Şuna yürekten inanın; devletin bize verdiği hak, toplam bütçenin yüzde 40'ını aşamazsın yönünde. Eğer ki yüzde 40'ını aşarsan bunu hukukçulara da sorabilirsiniz, diğer belediyelerde çalışan arkadaşlarınıza da sorabilirsiniz, doğrudan fazla verdiğiniz maaş belediye başkanına zimmet olarak çıkıyor. Biz bu sendika sözleşmesine imza atarken 39,95'e kadar hakkımızı zorladık. Biz rakam olarak söylüyorum; 39,95'in üzerine çıktığımız yani yüzde 40'a dayandığımız an ne personel alabiliyorsunuz ne de ekstra bir zam verebiliyorsunuz ya da tazminat ödeyebiliyorsunuz. Bundan sonra yaptığımız işlemler doğrudan bizi zimmetle karşı karşıya bırakıyordu. Yeni iş makineleri alıyoruz, şoföre ihtiyacımız oluyor, temizlik kadrosuna personel almamız gerekiyor birkaç noktada açığımız var. İşte kentsel dönüşüme gireceğiz çok acil şehir plancısı, mimar, inşaat mühendislerinden bir kadro oluşturmamız gerekiyor, başkanımıza da onu anlattım. Beni bu kadar zorlarsanız ben personel alımında zaten sıkıntı yaşıyorum, bu konuda beni çok fazla sıkmayın demiştim. Ama onun da hakkını yiyemem bu konuyla ilgili, başkanım, 'bu adaletsizliği ortadan kaldıralım biz bütün hakkımızı sonuna kadar kullanalım, siz gerekirse bakanlıktan özel izinle personel desteği alabilirsiniz' dedi" diye konuştu.

'EN DÜŞÜK MAAŞ 3 BİN 500 LİRA OLDU'

Başkan Yüksel, belediyede çalışan işçilerin artık en düşük maaşlarının aylık 3 bin 500 lira olduğunu belirterek, "Onun üzeri zaten 3 bin 600, 3 bin 700, 3 bin 800 sınıflara göre, meslek erbabına göre, kendinizin bundan sonra geliştirmenizi tavsiye ederim. Herkes bu maaşı alacak ama meslek erbabı olacağı için biz ona ekstra para vereceğiz. Biz bu toplu iş sözleşmesini imzaladıktan sonra herkesin kendini geliştirebileceği, çalıştıkça daha fazlasını alabileceği, milletimize bir verenin benden iki alacağını herkesin aklına yazması gerekir. Biz eskiden bayramlarda 75 TL veriyorduk. Şimdi iki bayramda 500 TL vereceğiz. Yani 75 TL olan 250 TL olmuş oldu. Kurban ve Ramazan Bayramı'nda. Her yıl bin TL ikramiye alacaksınız. Her yıl 1 Mayıs ikramiyesi alacaksınız. Öğrenim gören çocuklarınız için, ilkokula giden çocuklarınız için 100 TL, ortaokulda okuyan çocuklarınız için 100 TL, lisede okuyan çocuklarınız için 150 TL, üniversitede okuyan çocuklarınız için 150 TL para alacaksınız. Çalışanlarımızın mezuniyetlerine göre 2 yıllık mezunlar maaşlarına ilaveten 50 TL, 4 yıllık mezunlar maaşına ilave 100 TL alacak. Bir müjde daha vermiş olayım bu ücreti alacak yani giriş taban ücretini alacak sadece 325 kişi gerisi tamamı yüksek maaş alacak. Yani size verilen sosyal haklarla birlikte 3 bin 700 TL civarında cebinize para girmiş olacak. Bu rakamları hazırlarken, devletin bana verdiği kanuni bütçenin neredeyse yüzde 100'ünü kullandım" dedi.

Yüksel, sözleşmeden kaynaklanan maaş farklarının yarın personelin hesabına yatırılacağını kaydetti.

'MÜZAKERELER HIZLICA TAMAMLANDI'

Hakİş Genel Başkanı Mahmut Arslan, görüşmelerin hızlı bir şekilde sonuçlandığını belirterek, "Sayın Belediye Başkanımızla yetki süreçlerinde de görüşmüştük. Eğer bir yetkiye itirazı olur, toplu sözleşmemiz gecikecek olursa arkadaşlarımızı mağdur etmeden nasıl bir yol izleyebiliriz, arkadaşlarımızın haklarını zamanında nasıl verebiliriz diye, istişare etmiştik. Korktuğumuz olmadı çok şükür. Yetki belgesinin alınmasının ardından müzakerelerin hızla devam etmesi çok kısa bir zamanda gerçekleşti. Bu sürecin gecikmeden haklarımızı gününde alabilmemiz konusunda hassasiyet gösterenlere de buradan teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

