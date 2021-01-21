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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı

İHA

Tekirdağ’da feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Tekirdağ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Çayla Kavşağı’nda meydana geldi. Vize’den Çerkezköy istikametine seyreden Bülent Ç. idaresindeki 34 BMY 266 plakalı otomobil, iddiaya göre ışıklı kavşakta Çayla istikametine seyreden Hasan K. idaresindeki 59 UE 738 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile 34 BMY 266 plakalı otomobilde bulunan Fatma Ç., Mehmet A., Mualla A. yaralandı.
Otomobilde bulunan yaralılar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılırken, olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy ve Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. 34 BMY 266 plakalı otomobilin sürücüsü Bülent Ç. kaza anında trafik ışıklarının yanmadığını iddia etti.
Yaralılardan Mehmet A.’nın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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