Evin çatısında, çorap içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

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Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir evin çatısında çorap içinde eroin ele geçirildi. Biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Evde yaşayanlar teknik ve fiziki takibe alındı. Takip ile şüphelilerin uyuşturucuları çatıda sakladığını tespit eden polis, eve operasyon düzenledi. Evin çatısında çorap içerisine saklanmış satışa hazır 150 gram eroin ele geçirildi. Biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-01-22 11:22:07



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