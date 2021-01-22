Tekirdağ’da minik öğrencilerin karne heyecanı Karneleri dağıtan Vali Yıldırım: “Tekirdağ olarak çok iyi bir durumdayız”

Tekirdağ’da yüz yüze eğitim gören anaokulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı. Karneleri dağıtan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, korona virüs konusunda Tekirdağ’ın çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan Vedat Çeliker Anaokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da katılarak, öğrencilere karnelerini dağıttı.



“Bu karne günü biraz buruk geçiyor”

Karne dağıtım töreni sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yıldırım, “Biliyorsunuz bugünlerde hepimiz sevinçli oluyoruz. Fakat bu karne günü biraz buruk geçiyor. Çünkü birçok öğrencimiz pandemi sebebiyle yüz yüze eğitimi ertelemek zorunda kaldı. Yüz yüze eğitim yapan çok ender okullarımızdan bir tanesinde yine de bu karne gününü yavrularımızla birlikte geçirmeyi arzu ettik. Pek çok öğretmen, öğrenci, veli bu okuldaki öğrencilerin, öğretmenlerin yerinde olmayı çok arzu ederlerdi. Onlar da yüz yüze eğitim yapıp, karnelerini almayı çok çok arzu ederlerdi. Ama bunların hepsi tedbir. Geçecek inşallah. Bu anlamda umutluyuz. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımı her türlü tedbiri alıyor. Bizde idareciler olarak uygulamaya gayret gösteriyoruz. Sağlıkçılarımız canla başla çalışıyorlar. Bilim insanlarımız aşı geliştirmek için buna çare bulmak için gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar hepsine minnettarız” diye konuştu.



“Tekirdağ olarak çok iyi bir durumdayız”

Vali Yıldırım, açıklamasının devamında, “Hepsi geçecek inşallah. Hatıralarımızda bir anı olarak kalacak. Bunu ümit ediyoruz. Hepimizin tedbirlere uyması gerekir. Bu sayede biz bu virüsü yenebiliriz. Aksi takdirde vaka sayılarımız artabilir diye endişe ederiz. Şu anda Allah’a şükür Tekirdağ olarak çok iyi bir durumdayız. Bunu da vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesi sonucunda sağlamaktayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.