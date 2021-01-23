Kazada hurdaya dönen aracın başında kimse olmayınca jandarma çevrede arama yaptı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece saatlerinde kazaya karışan otomobilin sürücüsü olay yerinde bulunamadı. Jandarma ekipleri, sürücünün bulunması ve olası bir yaralanma ihtimaline karşı çevrede arama yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde jandarmaya kaza ihbarı geldi. Şahin yolu üzeri Gürgen Bayırı mevkiinde takla atarak şarampole giren bir aracın kaza yaptığı belirlendi. Otomobilin başında hiç kimsenin olmaması üzerine jandarma ekipleri, çevrede sürücü ve yaralı olma ihtimaline karşı arama yaptı.

Hastaneye yaralı gelmediği bilgisi üzerine kazaya karışan otomobil sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kaza sonucu büyük hasar gören otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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