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Trakya'da KOBİ'lere destek Trakya’nın verimli KOBİ’leri projesinin başlangıç toplantısı Tekirdağ’da yapıldı

İHA

Trakya'da KOBİ'lere destek Trakya’nın verimli KOBİ’leri projesinin başlangıç toplantısı Tekirdağ’da yapıldı

Rekabetçi Sektörler Operasyonel programı kapsamında başarılı olan Trakya’nın Verimli KOBİ’leri isimli Avrupa Birliği projesinin açılış toplantısı Tekirdağ’da yapıldı.
Toplantıya, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Programları Dairesi Başkanı Ahmet Alperen Sağkaya, Proje Yöneticisi Rabia Hilal Peker, yüklenici konsorsiyum olarak Stantec Genel Müdürü Dr. Murat Sarıoğlu, İkada ve Exergia firmaları temsilcileri katıldı. Toplantıda bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AB kaynaklı desteklerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:
”Avrupa Birliği, kuruluşundan bu yana Birlik üyesi ülkelere, aday ülkelere ve üçüncü ülkelere, kurucu anlaşmalar temelinde çeşitli mali yardımlar sağlıyor. AB'nin muhtelif hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla yapılan bu yardımlar vasıtasıyla, faydalanan ülkelere, hibe ya da kredi şeklinde önemli miktarda kaynak aktarılıyor. Biz de bu kaynaktan yararlandık ve bugüne kadar 60 Milyon TL’nin üzerinde bir destek aldık. Bugün başlangıç toplantısını yaptığımız Trakya’nın Verimli KOBİ’leri projesi bölgemizde ihracat yapan KOBİ’lerin süreç ve enerji verimliliklerini artıracağız. AB fonlarından karşılanacak 26 milyon liralık bütçeyle, 350’den fazla KOBİ’miz alacakları danışmanlık faaliyetleriyle rekabet güçlerini artıracaklar. Bu proje ile Trakya’da faaliyet gösteren 300’den fazla KOBİ’ye dokunabilmeyi hedefliyoruz. Projenin hazırlanmasından kabulüne kadar geçen sürede emeği olan çalışanlarımız, Bakanlığımız ve birlikte çalıştığımız firmalara teşekkür ediyorum ve projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki KOBİ'lerin süreç ve enerji verimliliğini iyileştirmek ve imalat sanayinde verimlilik odaklı üretimi teşvik etmek için tasarlanan “Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi” bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Proje, KOBİ’lerin verimli üretim süreçleri ve enerji verimliliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları sebebiyle, farkındalık düzeyini yükseltmeye öncelik veriyor. Hem etkin yönetim ve doğru verimlilik anlayışının oluşması, hem de KOBİ’lerin ihtiyaçlarının belirlenmesi için 300 bilgilendirme ziyareti planlanıyor. Tespit edilen ihtiyaçlara yönelik eğitim ve danışmanlıklarla, KOBİ’lere operasyonlarını iyileştirebilecekleri yeni yetenekler kazandırılıyor. Mevcut durumu ortaya koyan raporların eksikliğinden ötürü 130 KOBİ için sadece sorunları değil, çözüm önerilerini de içeren kapsamlı checkup raporları hazırlanıyor. Checkup sonuçlarına göre verimliliği artırmak amacıyla 70 KOBİ'ye danışmanlık, 120 KOBİ’ye ise kapasite geliştirmeye yönelik eğitim verilmesi hedefleniyor. Desteklerin sonucu olarak 50 KOBİ’nin girdi maliyetlerinin düşmesi; en az 2 KOBİ’nin verimlilik için çevreye duyarlı çözümleri uygulamaya alması bekleniyor.
Süreç yönetimi ve enerji maliyetine yönelik olumlu etkiler hedefleyen Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi, 2 milyon 917 bin 750 € bütçesi ile 20212024 yılları arasında KOBİ'lerin bilinçli büyümesine, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasına ve Trakya’da imalat sektörünün gelişmesine önemli katkıda bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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