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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, 'ağlayan çocuk' savunması cezadan kurtaramadı

DHA

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, 'ağlayan çocuk' savunması cezadan kurtaramadı


Ruhan YALÇIN / SÜLEYMANPAŞA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan ekiplerin durdurduğu araçtaki 4 kişi, "Çocuk ağlıyordu, gezdirmeye çıktık" dedi. Polis ise 4 kişiye para cezası yazdı. 
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı. Polis ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde polisevi önü, TOKİ uygulama noktası ve Değirmenaltı Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde trafiğe çıkan araç sürücüleri ile beraberindekilerin izin belgelerini kontrol etti.
Polisevi önünde durdurulan otomobilin sürücüsü ile beraberindeki 3 kişi, "Çocuk ağlıyordu, gezdirmeye çıktık" dedi.
Polis, sürücü ile beraberindeki 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ceza uyguladı.
Daha önce ehliyetine el koyulduğu ortaya çıkan sürücü S.İ.'ye ayrıca 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan ceza yazıldı.  DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Süleymanpaşa Ruhan YALÇIN
2021-01-23 17:15:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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