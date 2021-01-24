Kalorifer peteğinden uyuşturucu çıktı Polis kalorifer peteğine gizlenen uyuşturucuyu buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalorifer peteğinden uyuşturucu çıktı Polis kalorifer peteğine gizlenen uyuşturucuyu buldu

İHA

Kalorifer peteğinden uyuşturucu çıktı Polis kalorifer peteğine gizlenen uyuşturucuyu buldu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda kalorifer peteğine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir ikamette yapılan aramada kalorifer peteğine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
200 gram plaka esrar maddesine el koyan polis aramalarda ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 200 TL para da ele geçirdi.
Konu ile ilgili olarak yakalanan yabancı uyruklu M.D. ve B.D. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken B.D. isimli şahıs gözaltına alınarak gerekli tahkikata başlandı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamada aç kalan martıların yiyecek kapma mücadelesi
YEREL HABERLER Kısıtlamada aç kalan martıların yiyecek kapma ...
Emanet aldığı arabanın yakalamalı olduğunu öğrenince şaşkına döndü
YEREL HABERLER Emanet aldığı arabanın yakalamalı olduğunu öğrenince ...
Ekmek fırınında kaynak yapan işçi, yük asansörünün altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Ekmek fırınında kaynak yapan işçi, yük asansörünün ...
Yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, 'ağlayan çocuk' savunması cezadan kurtaramadı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler, 'ağlayan ...
Evde ağlayan çocuk, 17 bin lira ceza kestirdi Evde ağlayan çocuğu arabayla gezdirmek isteyen 4 kişiye ceza yağdı Yasağı ihlal eden şahıslar: “Çocuk ağladı evde hiç durmadı. Hepimizi birden arabaya soktu. Bizde buradan böyle dönüp, eve gidelim dedik”
YEREL HABERLER Evde ağlayan çocuk, 17 bin lira ceza kestirdi Evde ...
Tekirdağ’da yaban hayatına 1 buçuk ton yem bırakıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da yaban hayatına 1 buçuk ton yem bırakıldı
Sert kışa rağmen yol çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Sert kışa rağmen yol çalışmaları aralıksız sürüyor
Trakya'da KOBİ'lere destek Trakya’nın verimli KOBİ’leri projesinin başlangıç toplantısı Tekirdağ’da yapıldı
YEREL HABERLER Trakya'da KOBİ'lere destek Trakya’nın verimli ...
Gönül elçileri, belediye ile vatandaş arasında köprü oluyor
YEREL HABERLER Gönül elçileri, belediye ile vatandaş arasında köprü ...
Kazada hurdaya dönen aracın başında kimse olmayınca jandarma çevrede arama yaptı
YEREL HABERLER Kazada hurdaya dönen aracın başında kimse olmayınca ...
Emniyet'ten güven huzur uygulaması
YEREL HABERLER Emniyet'ten güven huzur uygulaması
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Rüyasında gördüğü milli sporcu Semih Erden, 10 adet tekerlekli sandalye bağışladı
YEREL HABERLER Rüyasında gördüğü milli sporcu Semih Erden, 10 adet ...
Belediye görevlisinin talihsiz anı: Traktöre takmak istediği römork demiri ayağına düştü
YEREL HABERLER Belediye görevlisinin talihsiz anı: Traktöre takmak ...
Tekirdağ'da karneleri Vali Yıldırım dağıttı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da karneleri Vali Yıldırım dağıttı
Tekirdağ’da minik öğrencilerin karne heyecanı Karneleri dağıtan Vali Yıldırım: “Tekirdağ olarak çok iyi bir durumdayız”
YEREL HABERLER Tekirdağ’da minik öğrencilerin karne ...
Evin çatısında, çorap içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Evin çatısında, çorap içine saklanmış uyuşturucu ele ...