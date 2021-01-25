Ergene Velimeşespor Uşak deplasmanına çıkacak

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ligin ikinci yarısına Uşak deplasmanında oynayacağı maçla başlayacak.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Uşakspor takımı ile karşı karşıya gelecek. 27 Ocak 2021 Çarşamba günü Uşak 1 Eylül Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmada Sakarya bölgesi hakemi Serkan Önsal düdük çalacak yardımcılıklarını ise Eskişehir bölgesinden Ramazan Ufuk Avdaş ile İlke Akman yapacak.

Ligin ilk yarısında Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan ilk hafta maçını konuk Uşakspor 3 1’lik skorla kazanmıştı. İki takım geçtiğimiz sezon da aynı grupta mücadele etmiş geçen yıl Velimeşe’de oynanan maçı Velimeşespor, Uşak’ta oynanan maçı ise Uşakspor kazanmıştı.

Ergene Velimeşespor ligin ilk yarısını 18 maç sonunda topladığı 14 puanla 19 takımlı grubun 15. sırasında küme düşme hattının sadece 1 puan ve 1 basamak üzerinde tamamladı.

İkinci yarı öncesinde Ergene Velimeşespor, Galatasaray altyapısından Işık Kaan Arslan, Altınordu takımında kiralık olarak forma giyen Beşiktaş altyapısından Oğuzhan Akgün ve Batman Petrolspor takımından Evren Kilarcı’yı kadrosuna dahil ederken ilk yarıda Ergene Velimeşespor forması giyen isimlerden Tuncay Fındıkçı Belediye Kütahyaspor, Embiya Ayyıldız ise Ankaragücü takımına transfer olmuştu.

Kümede kalma adına galibiyetlere ihtiyacı olan Ergene Velimeşespor Uşak deplasmanında kazanarak ligin ikinci yarısına 3 puanla başlamak istiyor.

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