Otomobilde çok sayıda silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın arama yaptığı otomobilde, çok sayıda silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içerisinde yüklü miktarda silah bulundurulduğu belirlenen İstanbul plakalı bir otomobili takibe aldı. Ekipler, otomobili Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi'nde durdurdu. Jandarmanın araçta yaptığı aramada; 5 tabanca, 1 pompalı av tüfeği, 7 tabanca mermisi, 3 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Araçta bulanan O.Y. ile E.Y., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2021-01-25 16:53:04



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