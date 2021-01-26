Pandemide normal ekmeğin yerini roll ekmek aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide normal ekmeğin yerini roll ekmek aldı

DHA

Pandemide normal ekmeğin yerini roll ekmek aldı


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Çorlu ve Ergene ilçelerinde pandemi döneminde normal ekmek satışları yüzde 60 azalırken, yoğun talep gören roll ekmek olarak isimlendirilen küçük yuvarlak ekmeklerin satışları günlük 10 binden 60 bine çıktı. Çorlu'da 40 yıldır fırın işleten İsmet İçem, sanayi bölgelerinde bulunan bir çok fabrikanın hijyenik ve ambalajlı olması nedeniyle roll ekmeğe döndüğünü, iade garantisi ile israfın da önüne geçildiğini belirterek, "Türkiye genelinde israfın haddi hesabı yok. Yunanistan nüfusu kadar ekmeğimiz çöpe gidiyor" dedi. 
Tekirdağ'ın sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Çorlu ve Ergene ilçesindeki fabrikalar, pandemi döneminde normal ekmek yerine 40 gram üretilen roll ekmeğe dönüş yaptı. Roll ekmeklerin satışında büyük artış yaşanırken, normal ekmek satışları yüzde 40 azaldı. Yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı Çorlu ve Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit, 2 ilçede 85 fırında toplam günlük 300 bin ekmek üretimi yapılırken, pandemi nedeniyle bunun yüzde 40 düştüğünü söyledi. Yiğit, "Ekmek satışları pandemiden dolayı yüzde 40 azaldı. Allah'a şükür yine de iyi. Genelde fabrikaların işi durdurmasından dolayı roll ekmeğe dönüldü. Fırıncıların işi etkilendi. İki ilçede 85 fırında günlük 250, 300 bin ekmek üretimi var. Pandemi de evde yapılan ekmekler de çok etkili bir unsur değil. Ama sonuçta insanlar evlerinde kendi ekmeklerini yaptılar az da olsa etkiledi diyebiliriz. Bu fırınlarda toplam bin kişiye istihdam sağlamaktadır" dedi.
GÜNLÜK 60 BİN SATIŞA ULAŞTI
Organize Sanayi Bölgeleri'nin bulunduğu Çorlu, Ergene ve Çerkezköy'de 3 fırında yapılan roll ekmek üretimine talep her geçen artıyor. Daha önce günde yaklaşık 10 bin satılan roll ekmek pandemi döneminde günlük satışı 3 fırında yaklaşık 60 bini buldu. Çorlu'da 40 yıldır fırın işleten İsmet İçem, sanayi bölgelerinde bulunan bir çok fabrikanın hijyenik ve ambalajlı olması nedeniyle roll ekmeğe döndüğünü ve bu ekmeğe talebin arttığını söyledi. İçem, "Roll ekmek 40 gram üretilen, ambalajlı, hijyenik olarak sunuyoruz müşterilerimize. Roll ekmekte pandemiden önce böyle bir talep yoktu. Çok düşük sayıda üretimimiz vardı. Pandemiden sonra sanayi bölgesi olduğu için roll ekmek talebi çok geldi. Şu anda 3 bin adetten şu an günde 20 bin adet üretim seviyesine çıktık. Böylece bizim açımızdan israfı önlemiş oluyorduk. Biz kalan ekmekleri iade alıyorduk. Böylece bu ekmek üç gün dayanabiliyor" dedi.
'İSRAFIN ÖNÜNE GEÇTİ'
Sanayi bölgelerinin roll ekmeğe geçmesiyle ekmek israfının önlendiğini dile getiren İsmet İçem, "Roll ekmeğe talep artmasının birinci özelliği hijyenik, ambalajlı, paketli olması. İkinci ise israfın önüne geçmiş olması. Türkiye genelinde israfın haddi hesabı yok. Yunanistan nüfusu kadar ekmeğimiz çöpe gidiyor. Bu da zincir marketlere, fabrikalardan ekmekleri ertesi gün iade almamız. Bunun önüne de roll ekmeği üreterek geçmiş oluyoruz. Çok yoğun bir talep var, yetiştiremiyoruz. Fabrikaların talepleri arttı" diye konuştu. DHA-Ekonomi Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-01-26 10:45:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da bin 335 müteahhit sınıflandırıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da bin 335 müteahhit sınıflandırıldı
Dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmeden sürüyor
YEREL HABERLER Dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu
YEREL HABERLER Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk ...
Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü ...
Basketbol takımı kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Basketbol takımı kaptanı lojmandaki odasında ölü ...
Otomobilde çok sayıda silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Otomobilde çok sayıda silah ele geçirildi, 2 şüpheli ...
Yağmura yakalanan pazarcılar, kapalı alan istiyor
YEREL HABERLER Yağmura yakalanan pazarcılar, kapalı alan istiyor
Eve operasyonda 5 bin 254 adet uyuşturucu hap bulundu
YEREL HABERLER Eve operasyonda 5 bin 254 adet uyuşturucu hap bulundu
Araçtan cephane çıktı
YEREL HABERLER Araçtan cephane çıktı
Tütün ürünlerine bandrol denetimleri
YEREL HABERLER Tütün ürünlerine bandrol denetimleri
Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, feribot seferleri aksadı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, ...
Eski araç lastikleri kedi evi oldu
YEREL HABERLER Eski araç lastikleri kedi evi oldu
Trakya’da 28 bin 894 kişi aşı oldu
YEREL HABERLER Trakya’da 28 bin 894 kişi aşı oldu
Ergene Velimeşespor Uşak deplasmanına çıkacak
YEREL HABERLER Ergene Velimeşespor Uşak deplasmanına çıkacak
Ergene’deki sevimli dostları belediye sahiplendirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Ergene’deki sevimli dostları belediye sahiplendirmeye ...
Kanepenin altında uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Kanepenin altında uyuşturucu bulundu
Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli
YEREL HABERLER Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli
9 metre yüksekten beton zemine düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER 9 metre yüksekten beton zemine düşen işçi ağır ...
Kalorifer peteğinden uyuşturucu çıktı Polis kalorifer peteğine gizlenen uyuşturucuyu buldu
YEREL HABERLER Kalorifer peteğinden uyuşturucu çıktı Polis kalorifer ...
Kısıtlamada aç kalan martıların yiyecek kapma mücadelesi
YEREL HABERLER Kısıtlamada aç kalan martıların yiyecek kapma ...
Emanet aldığı arabanın yakalamalı olduğunu öğrenince şaşkına döndü
YEREL HABERLER Emanet aldığı arabanın yakalamalı olduğunu öğrenince ...
Ekmek fırınında kaynak yapan işçi, yük asansörünün altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Ekmek fırınında kaynak yapan işçi, yük asansörünün ...
Yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti