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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da 66 bin kişiye afet eğitimi verilecek

İHA

Tekirdağ’da 66 bin kişiye afet eğitimi verilecek

Tekirdağ’da gerçekleştirilen Mülki İdare Amirleri Afet Farkındalık Eğitimi İstişare ve Değerlendirme toplantısında, AFAD’ın bu yıl içerisinde 66 bin kişiye eğitim verilmesinin hedeflendiği bildirildi.
Tekirdağ Valiliğinde Mülki İdare Amirleri Afet Farkındalık Eğitimi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantı, Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Murat Eren, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, 11 ilçe Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aykut Efe ve AFAD Müdürü Recep Erol’un katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda AFAD tarafından alınan kararlar şöyle sıralandı:
“Öncelikli olarak ilimizde bulunan Afet Farkındalık Eğitmenlerine başkanlıktan gelen eğitim materyalleri doğrultusunda güncelleme eğitimleri verilerek yeni eğitim sunularına hakim olmaları sağlanacaktır. Ayrıca eğitmen olmak isteyenler için ‘Eğitmen Eğitimi’ verilecektir. Eğitmenlerin yetiştirilmesinin ardından Şubat ayı itibariyle 2021 yılı için hedeflediğimiz kitlelere eğitim verilmeye başlanacaktır. Bu sırada tüm ilçelerde, başkanlığımız tarafından hazırlanan görsel, işitsel ve basılı materyallerin halkın görebileceği yerlere asılması sağlanacaktır. İlimizde 66 bin kişiye eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Eğitim alan kişilere ait bilgiler her eğitimin sonunda eğitmenler tarafından Başkanlığımızca oluşturulmuş olan ‘Afet ve Acil Durum Eğitimleri Yönetim Sistemi’ne giriş yapılacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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