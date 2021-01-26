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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumar oynarken yakalandılar: 62 bin lira ceza kesildi

İHA

Kumar oynarken yakalandılar: 62 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde korona virüs tedbirlerini uymadan kumar oynayan 15 kişiye 62 bin 800 TL ceza kesildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Mahallesinde kapalı olması gereken bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine bölgede denetim gerçekleştirdi. Söz konusu kıraathanede yapılan denetimlerde, işyerinin O.A. tarafından işletildiği ve içeri 14 kişinin kumar oynadığı belirlendi.
Kıraathanenin ruhsatsız işletildiği öğrenilmesi üzerine O.A.’ya ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan’ işlem yapıldı. Denetimlerde 15 kişiye toplamda 62 bin 800 TL ceza kesildi.
Öte yandan aranma kaydı bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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