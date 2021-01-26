Yaşından çok suç kaydı var

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hırsızlık olayına karışan 20 yaşındaki bir şüphelinin 31 tane suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Çorlu ilçesinde bir banka şubesinde korkuluk hırsızlığı ve başka bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisinin bulmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda olayın şüphelisinin 31 suç kaydı bulunan 20 yaşındaki Ö.Y. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında Ö.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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