Ergene’de Covid-19 denetimleri sürüyor

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından önceki gün Velimeşe Mahallesi'nde bulunan işletmelerde Covid19 denetimlerinde bulunuldu. Gerçekleşen denetimlerde kapsamında hijyen, maske ve mesafe kurallarına da dikkat edildi.

Salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı hususlarını denetleyen Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların özellikle temizlik kuralları, maske ve mesafe kurallarına uyup uymadığına işyeri ve işletmelerin çalışanları ve müşterileri ile işletme açısından belirlenen tedbir ve kurallara uyulup uyulmadığına baktılar.

Tedbir ve kurallara uyulması hususunda eğitici amaçlı bilgiler de veren belediye ekipleri verilen tedbir ve kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz olarak devam edeceği belirtildi.

Ergene’de yapılan denetimler konusunda bilgiler veren Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas “Pandemi sürecinin ilk anından itibaren alınması gereken tüm tedbirleri alarak uygulamaya geçirdik. Bir maske hayat kurtarır felsefesi ile hareket ederek belediye personelimiz ile gönüllülerin katkısıyla 600 bin adet maske üretimi gerçekleştirdik ve Ergene halkının sağlığını korumak için başta Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel olmak üzere tüm personelimiz ile birlikte Ergene sokaklarını kapı kapı gezerek maske dağıtımı gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tüm tedbir kararlarını harfiyen uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Hastalığın nereden ve ne zaman geleceğini bilmediğimiz için tüm tedbirlere sıkı sıkı bağlı olarak kalmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen kurallına uygun davranmalıyız” dedi.

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