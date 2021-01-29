Trakya bölgesinde etkisini gösteren ve Ergene ilçesini de adeta beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı ile ilgili tüm önlemlerini alan Ergene Belediyesi, kar yağışının çileye dönmesini önledi.

Meteorolojik uyarıları dikkate alarak tüm hazırlıklarını yapan ve hem personeli hem araç gereçleri hem de makine parkuru ile kar yağışı öncesinde teyakkuza geçen Ergene Belediyesi şehir merkezinin yanı sıra köyden mahalleye dönüştürülen kırsal mahallelerde de kar yağışının keyif olmaktan çıkıp çileye dönmesini önledi.

Önceki gün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu aralıklarla da olsa devam eden kar yağışı ile birlikte harekete geçen ekipler Ergene’de dört koldan çalışma yaparak kar küreme makineleri ve tuzlama araçları ile çalışma yaptı. Ergene Belediyesi ekiplerinin çalışmaları ve insanüstü gayretleri ile Ergene’de tek bir mahalle yolu dahi ulaşıma kapanmadı.

Ergene Belediyesi Başkan Vekili Salih Tıknas, Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tüm personeli ve araçları ile yoğun bir çalışma yaptığını ve ilçenin tamamındaki yolların açık kalması için mücadele ettiklerini kaydederek, “Ergene Belediyesi olarak kar yağışı ile ilgili tüm tedbirlerimizi zamanında almıştık. Kar yağışı ile birlikte belediye personelinin de özverili çalışmaları ile ilçemizin hiç bir yerinde kapanan yolumuz olmadı. Ekiplerimiz kar yağışı nedeniyle zorlanan ve yolda kalan sürücülerin de yardımına koşmayı ihmal etmediler. Kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarının doğru ve zamanında yapılması sayesinde ulaşım sorunu yaşanan hiçbir yolumuz yok. Çalışmalarımıza aynı titizlikle ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate alarak devam edeceğiz” dedi.

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