Ergene Belediyesinden yeni bir Halk Ekmek büfesi daha

Ergene Belediyesi, vatandaşların ucuz ekmeğe ulaşması için Halk Ekmek satış noktalarına bir yenisini ekledi.

Ergene Belediyesi tarafından imalatı ve satışı yapılan ekmeğin 1 TL’ye satıldığı Halk Ekmek satış büfelerinde vatandaşlara hizmet devam ediyor. Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Ergene Belediyesi ekmek fırınında ortalama 5 bin civarında ekmek üretimi yapılıyor. Halk Ekmek büfeleri kaliteli, sağlıklı ve hesaplı hizmet verme anlayışından dolayı vatandaşlar tarafından da tercih edilirken, Ergene Belediyesi Sağlık Mahallesi Edirne Caddesi üzerine yeni bir Halk Ekmek büfesini daha hizmete geçiriyor.



“Ekmeklerimizin lezzeti hiç değişmiyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, “Lezzeti hiç değişmeyen Ergene Belediyesinin Halk Ekmek satış noktalarındaki ekmekler 34 gün evlerde aynı tazeliğini koruyor. Belediyemizin ekmek fırınında tam donanımlı ve sağlıklı şartlarda üretimini yaptığı ekmekleri yine belediyemize ait olan Halk Emek büfelerinden satışını yaparak halkımızın sofraları ile buluşturuyoruz. Sağlık Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde yeni bir Halk Ekmek büfesini daha hizmete sokmaya hazırlanıyoruz. Ergene'de vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine satış büfelerimizin sayılarını daha da arttırabiliriz. Bugüne kadar Trakya Bölgesi'nde ilkleri hayata geçiren belediye olduk, olmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

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