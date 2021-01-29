Tekirdağ’da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı

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Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde düzenlenen akaryakıt operasyonunda 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğümüz Çorlu Grup Amirliğince akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıs ve işyerlerine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda Çorlu ilçesinde kurulan motorlu düzenekler vasıtasıyla kamyon ve tırlara kaçak akaryakıt sattığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda, yaklaşık 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt, IBC tanklar arası aktarım ve araçlara satımı esnasında kullanılan motorlu düzenek, içerisinde yakıtın olduğu IBC tanklar ele geçirildi.

Konu ile ilgili 10 şüpheli gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

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